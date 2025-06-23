وزارة الصحة في غزة: نفاد السولار يهدد بتوقف خدمات الإسعاف شمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مركبات الإسعاف في المناطق الشمالية من القطاع تواجه خطر التوقف عن العمل في أي لحظة، بسبب نفاد السولار اللازم لتشغيلها، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن نقص الوقود الحاد يهدد بشكل مباشر قدرتنا على الاستجابة لمناشدات المواطنين ونقل المصابين والمرضى، ما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة".

وأضافت: "رغم الجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية، فإن استمرار العدوان وتعطيل المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، خاصة مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بشكل يومي".

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين الوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، محذرة من تداعيات خطيرة إذا لم يتم تدارك الوضع.

وأكدت الوزارة أن الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل عائقًا كبيرًا أمام إدخال الإمدادات الحيوية، مما يضع حياة آلاف المرضى والمصابين في خطر.