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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
40 ألف طالب في قطاع غزة يحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي
23 يونيو 2025 . الساعة: 10:44 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304386
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
التوجيهي
امتحانات
التعليم بغزة
طوفان الأقصى
طلاب الثانوية العامة
الحرب بغزة
انعدام التعليم
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