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انفوجرافيك: 40 ألف طالب في قطاع غزة يحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي

الرسالة نت

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