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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
60.5% من (الإسرائيليين) يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة
23 يونيو 2025 . الساعة: 10:46 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304387
كلمات مفتاحية
الجيش الإسرائيلي
طوفان الأقصى
الحرب بغزة
المجتمع الإسرائيلي
إنهاء الحرب
تهدئة بغزة
أهالي المختطفين
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