أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 60.5% من (الإسرائيليين) يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة

الرسالة نت

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الجيش الإسرائيلي طوفان الأقصى الحرب بغزة المجتمع الإسرائيلي إنهاء الحرب تهدئة بغزة أهالي المختطفين

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