رشقات صاروخية من إيران تصيب منشآت حيوية في الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رشقات صاروخية انطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، تسببت في أضرار واسعة النطاق وإصابات مباشرة في عدة مناطق.

القناة 12 العبرية ذكرت أن هناك عدة مواقع تعرضت لانهيارات، فيما تواصل فرق نجمة داوود الحمراء مسح المناطق المتضررة.

كما أكدت تقارير إعلامية سقوط صواريخ في مناطق متعددة، مع ورود أنباء عن أضرار جسيمة في محطة توليد الكهرباء في عسقلان إثر سقوط أحد الصواريخ عليها.

وأضافت المصادر بأن صفارات الإنذار دوت في مدن ومستوطنات مختلفة، منها عسقلان، غعان يفنه، كريات غات، ومناطق من غلاف غزة الشمالي، وسط استمرار التصعيد.