7 شهداء بقصف الاحتلال لمواطنين ينتظرون مساعدات بخان يونس

ارتفع عدد الشهداء إلى 7، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين كانوا ينتظرون توزيع مساعدات إنسانية في منطقة جنوبي خان يونس، بحسب مصدر طبي في مستشفى ناصر.

الهجوم أسفر عن وقوع إصابات متعددة، بعضها في حالات حرجة، بينما تعمل الطواقم الطبية على إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى وسط تحديات ميدانية نتيجة تواصل القصف.

هذه الجريمة تُضاف إلى سجل الاعتداءات المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة، حيث يستمر الاحتلال في استهداف المناطق السكنية والتجمعات الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على القطاع.