هجوم (إسرائيلي) يستهدف منشأة فوردو النووية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أعلنت إدارة الأزمات في مدينة قم، اليوم، عن هجوم (إسرائيلي) جديد استهدف منشأة فوردو النووية، التي تعد إحدى المنشآت الأكثر تحصينًا في البرنامج النووي الإيراني. الهجوم يأتي في سياق التصعيد المتزايد في المنطقة، ما يثير مخاوف من تداعيات أوسع للصراع.

منشأة فوردو، الواقعة على بعد نحو 95 كيلومترًا من طهران وتحت جبل قرب مدينة قم، بُنيت لتكون محصنة ضد الغارات الجوية، حيث تم دفنها على عمق يتراوح بين 80 و90 مترًا داخل الجبل. المنشأة مصممة لاستيعاب نحو 3,000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، وهي تُعدّ من أكثر المواقع النووية الإيرانية إثارة للجدل.

الهجوم الحالي ليس الأول من نوعه؛ فقد تعرضت المنشأة لاستهدافات سابقة من الولايات المتحدة و(إسرائيل)، بما في ذلك ضربات استخدمت فيها قنابل خارقة للتحصينات. ورغم التحديات التي تفرضها الطبيعة الجغرافية للمنشأة، فإن الاستهداف المتكرر يعكس أهمية الموقع في البرنامج النووي الإيراني.

تأتي هذه الهجمات وسط توتر دولي متزايد بشأن نشاط إيران النووي، حيث أعلنت إيران مؤخرًا تعزيز تخصيب اليورانيوم في المنشأة، ما أثار مخاوف دولية من اقترابها من مستوى تصنيع الأسلحة النووية. ومع تصاعد العمليات العسكرية، يُخشى أن يؤدي ذلك إلى اندلاع مواجهة إقليمية واسعة النطاق.