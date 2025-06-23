لماذا تعتبر منشأة فوردو هدفًا استراتيجيًا للاحتلال (الإسرائيلي)؟

يركز الاحتلال (الإسرائيلي) على منشأة فوردو النووية لأنها تمثل تهديدًا استراتيجيًا لطموحاته الأمنية والعسكرية

وتحتوي فوردو على أجهزة طرد مركزي متطورة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم بنسب تصل إلى 60% أو أكثر، مما يجعلها قريبة من مستويات تصنيع الأسلحة النووية. المنشأة أيضًا قادرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب خلال وقت قصير، ما يعزز من أهميتها الاستراتيجية في البرنامج النووي الإيراني.

تحصينها الجغرافي والعسكري

تقع المنشأة تحت جبل قرب مدينة قم، مما يجعلها محصنة سياسيًا ودينيًا. تم بناؤها على عمق 80 إلى 90 مترًا داخل الصخور الصلبة، ما يجعل استهدافها تحديًا كبيرًا حتى باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

رمزيتها السياسية والعسكرية

فوردو تُعتبر رمزًا لنجاح إيران في تحدي الضغوط الدولية وتطوير برنامجها النووي. كما أنها ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي. استهدافها يهدف إلى تعطيل هذه الورقة ومنع إيران من الاستفادة منها استراتيجيًا.

تهديد أمني مباشر

تشغيل المنشأة بكامل طاقتها يقترب من إنتاج مواد لصناعة الأسلحة النووية، ما يمثل تهديدًا وجوديًا لـ(إسرائيل) التي ترى في أي تصعيد نووي إيراني خطراً على أمنها.

رسالة ردع دولية

استهداف فوردو يرسل رسالة واضحة بأن (إسرائيل) لن تتردد في استخدام القوة العسكرية لوقف تقدم إيران النووي، حتى لو تطلب ذلك استهداف منشآت محصنة مثل فوردو.

منع التطور التكنولوجي

تقدم إيران في تشغيل المنشأة يمثل نقلة نوعية في قدراتها النووية والتكنولوجية، وهو ما تعتبره (إسرائيل) تهديدًا طويل الأمد قد يمتد إلى تطوير أسلحة وصواريخ متقدمة.

منشأة فوردو ليست مجرد موقع نووي، بل تمثل رمزًا للطموح الإيراني في تحقيق استقلال نووي كامل. استهدافها يعكس محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الطموح ومنع إيران من تحقيق تقدم يمكن أن يُغيّر موازين القوى في المنطقة.