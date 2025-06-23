الهيئة الشعبية تدعو لتنسيق جهود توزيع المساعدات بغزة

وجهت الهيئة الشعبية لشؤون المساعدات في قطاع غزة مناشدة عاجلة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، تدعو فيها إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية المقرر دخولها إلى القطاع خلال الأيام المقبلة وفق آلية جديدة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن العدوان الصهيوني المستمر على القطاع تسبب في أوضاع إنسانية قاسية، حيث تتزايد معاناة الأهالي بسبب الحصار والجوع والتشريد. وأشارت إلى أن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تهدف إلى إيصالها بشكل عادل إلى جميع المحتاجين.

وأكد البيان على النقاط التالية:

ضمان سلامة المساعدات: دعت الهيئة المواطنين إلى عدم التعرض لشاحنات المساعدات لتسهيل إيصالها بأمان.

تحمل المسؤولية المجتمعية: شددت على ضرورة ضبط السلوك العام ومنع أي اعتداء على المساعدات، مؤكدة أنها حق جماعي لكل محتاج.

تنسيق الجهود الشعبية: حثت لجان الأحياء والفعاليات المحلية على توحيد الصف لضمان نجاح عملية التوزيع.

حملات توعية: طالبت العلماء والدعاة والإعلاميين بالقيام بحملة توعوية لدعم هذه الآلية وتعزيز الوعي المجتمعي.

حماية المساعدات: دعت الجهات المعنية إلى حماية قوافل المساعدات وتطبيق القانون بحق المعتدين عليها.

وختمت الهيئة بيانها بالتضرع إلى الله لحفظ الشعب الفلسطيني والتعجيل بالفرج، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه العدوان.