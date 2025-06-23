إيران تعلن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الاثنين، أنها نفذت هجومًا صاروخيًا "مدمرًا وقويًا" استهدف قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، وذلك في إطار ردها على العدوان الأمريكي.

وقالت القوات المسلحة في بيان، إن "إرادة قواتنا ستحول أي تكرار للعدوان لتسريع انهيار البنية العسكرية الأمريكية بالمنطقة".

بدورها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية التابعة لها اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية "بشدة" الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان لها، إن "الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي".

وتُعتبر قاعدة العديد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتضم آلاف الجنود الأمريكيين وتستخدم كمركز عمليات إقليمي.