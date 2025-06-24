ترامب يعلن عن اتفاق لوقف الحرب بين الاحتلال وإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، عن اتفاق تام بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، وذلك بعد هجوم إيران على قاعدة العديد في قطر.

وقال ترامب -في منشور له- إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

وأضاف أن هذه الحرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله.

من جانبه، قال نائب ترامب، جيه دي فانس "غدًا يوم جديد بحق، نهاية حرب الأيام الاثني عشر، ونهاية البرنامج النووي الإيراني، وأعتقد أنها بداية لشيء مهم جدًا للسلام في الشرق الأوسط وإعادة ضبط للمنطقة".