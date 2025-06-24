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رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ...استمرار الرشقات الصاروخية الإيرانية

رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.... استمرار الرشقات الصاروخية الإيرانية
رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.... استمرار الرشقات الصاروخية الإيرانية

الرسالة نت

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن إيران أطلقت 11 صاروخًا خلال الساعتين الماضيتين باتجاه مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، وذلك على شكل 5 دفعات متتابعة، في تصعيد واضح رغم الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشهدت مناطق واسعة من الأراضي المحتلة دوي صفارات الإنذار، ما دفع الجبهة الداخلية للاحتلال إلى إصدار أوامر للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ خشية هجمات إضافية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء متوترة، حيث تتبادل إيران والاحتلال الاتهامات والهجمات، ما يضعف فرص نجاح الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مساء أمس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، داعيًا إلى الالتزام به لتجنب مزيد من العنف.

 

 

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