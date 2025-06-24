المختار عطا الله: الاحتلال يحوّل المساعدات إلى مصائد موت

أكد المختار أبو السعدي عطا الله، عضو لجنة الهيئة العليا لشؤون العشائر، أن مراكز توزيع المساعدات في غزة تحولت إلى نقاط استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لتحويل الغذاء إلى فخ للموت الجماعي.

وقال عطا الله في تصريح خاص لـ"الرسالة":

"ما يجري من استهداف لطالبي المساعدات يكشف نية الاحتلال الخبيثة في استغلال ظروف المجاعة وحصار القطاع لتكريس القتل الجماعي."

ودعا المختار عطا الله العائلات والعشائر إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات، قائلاً:

"شعبنا يستحق أن تصله المساعدات بأمان، لا أن يُقتل على أبواب الشاحنات أو يُذل من أجل كيس طحين."

وأكد أن الهيئة تسعى مع الجهات المختصة لتنظيم دخول المساعدات وتوزيعها بعدالة، مشددًا على ضرورة التكاتف الوطني لمنع تكرار المجازر وحماية المدنيين.