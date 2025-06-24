"إسرائيل" تخرق وقف إطلاق النار وتقصف موقعا بطهران

شن الطيران الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، هجوما استهدف موقعا قرب العاصمة الإيرانية طهران، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ، بذريعة الرد على هجوم صاروخي نفت إيران صلتها به.

وجاء الخرق الإسرائيلي رغم مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأكيده عدم تنفيذ هجمات إسرائيلية في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقُتل أربعة إسرائيليين على الأقل وأُصيب آخرون، بينهم حالتان متوسّطتا الخطورة، جرّاء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى سكني في مدينة بئر السبع، صباح اليوم، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفي الساعة العاشرة والنصف، دوت صافرات الإنذار بمناطق عديدة شمالي فلسطين المحتلة، بينها حيفا والجليل ومنطقة الكرمل والجولان السوري المحتل، وادعت "إسرائيل" أنها رصدت إطلاق صاروخين من إيران، رغم بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، نفى التلفزيون الإيراني صحة الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذه الأنباء "عارية من الصحة".

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب ذلك، أنه أوعز للجيش "بالرد بشدة على خرق وقف إطلاق النار من جانب إيران، بهجمات شديدة ضد أهداف النظام في قلب طهران".

وكان الرئيس الأميركيّ ترامب، أعلن صباح اليوم أن "وقف إطلاق النار ساري المفعول الآن، ويرجى عدم انتهاكه"، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الموافقة رسميا على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها حقّقت كافة أهداف عمليتها.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها تعاملت مع 28 قتيلا و1319 مصابا بينهم 17 بحالة خطيرة و29 بحالة متوسطة و872 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 401 حالة هلع، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على إيران منذ يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري ولغاية عصر اليوم.