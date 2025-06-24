رئيس إيران لأمير قطر: نقدّر دعمكم ولم نستهدفكم بالهجوم

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد يوم من إطلاق إيران صواريخ على قاعدة العديد الجوية.

وقال الرئيس الإيراني في الاتصال "ندرك نيات قطر الودية تجاهنا، ونقدّر كل أشكال الدعم والتضامن القطري".

وأضاف أن "استهداف قاعدة العديد لا يعني مواجهة دولة قطر الشقيقة والصديقة والجارة".

وشدد على أن استهداف قاعدة العديد جاء ردا على مشاركة أميركا في العدوان على الأراضي الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية استدعت السفير الإيراني في الدوحة على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية مساء أمس الاثنين.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي للسفير الإيراني علي صالح آبادي أن "هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر وإيران".

كما أكد وزير الدولة القطري على ضرورة العودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة، وتجنب التصعيد.

ومساء أمس، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر في عملية سمتها "بشائر الفتح"، ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وقد بادر العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن الهجوم موجه إلى القوات الأميركية، مشددين على عمق العلاقة بين الدوحة وطهران.

وفي اتصال مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن "قصف قاعدة العديد جاء دفاعا عن النفس، وردا على العدوان الأميركي يوم 22 يونيو/حزيران (الحالي) على أراضي إيران وسيادتها.

وأضاف عراقجي أن "إيران طالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دولة قطر والدول المجاورة الأخرى، لن نسمح لأميركا والنظام الصهيوني بإثارة الفتنة بيننا وبين إخواننا في المنطقة".