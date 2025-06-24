"القسام" تعرض مشاهد لعمليات قنص واستهداف قوات "إسرائيلية" في خانيونس

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الثلاثاء، مشاهد لعمليات نفذتها ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وعرضت القسام ضمن سلسلة عملياتها "حجارة داود" مشاهد لعمليتي قنص نفذتهما بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

كما تضمنت المشاهد استهداف ناقلة جند في منطقة عبسان الكبيرة شرقي المدينة بتاريخ 16 يونيو وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وعرضت الكتائب أيضًا عملية استهداف مبنى بداخله 11 جنديًا بقذيفة TBG وقذيفة أفراد وإيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بمنطقة القديحات في عبسان الكبيرة بتاريخ 15 يونيو.