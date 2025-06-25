53 قتيلًا "إسرائيليًا" منذ مطلع حزيران

قُتل 53 إسرائيليًا، منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري، وفق معطيات إحصائية نشرتها منصة "عكا" المختصة بالشؤون الإسرائيلية. مبينة أن العدد الأكبر كان بسبب القصف الإيراني لأهداف تابعة للاحتلال.

وأوضحت أنه قُتل بسبب استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة 20 جنديًا من قوات الاحتلال في كمائن ومعارك للمقاومة الفلسطينية، و32 بسبب الصواريخ الإيرانية، بينما ادعى الاحتلال بأن جنديًا قتل في حادث سير.

ووفقًا للمعطيات، التي تابعتها "الرسالة نت"، فقد قُتل 3 جنود إسرائيليين في معارك جباليا، يوم 2 حزيران، وجنديًا يوم 4 حزيران في معارك حي الشجاعية، شمالي قطاع غزة.

ونوهت "عكا" إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده في "حادث سير"، يوم 3 حزيران/ يونيو الجاري، بعد عودته من قطاع غزة.

وأُعلن يوم 5 حزيران عن مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل 8 أشهر في معارك غزة. بينما قُتل 4 جنود في معارك خان يونس جنوب قطاع غزة، يوم 6 حزيران.

وفي 15 حزيران، قُتل جندي إسرائيلي، بالإضافة لمقتل ضابط إسرائيلي بتفجير عبوة ناسفة في مبنى مفخخ يوم 16 حزيران، وجندي إسرائيلي بتفجير عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة يوم 17 حزيران؛ وكلهم في معارك مع المقاومة الفلسطينية بخان يونس.

وأشارت المعطيات إلى مقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص فلسطيني في معارك خان يونس، يوم 18 حزيران.

ويوم أمس الثلاثاء؛ 25 حزيران/ يونيو الجاري، اعترف جيش الاحتلال بقتل 7 ضباط وجنود في كمين للمقاومة الفلسطينية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وحول الخسائر البشرية للاحتلال في الحرب العدوانية التي شنّها على إيران، ونتيجة القصف الصاروخي من قبل الحرس الثوري، فقد أُفيد بمقتل 25 إسرائيليًا يوم 18 حزيران، بالإضافة لـ 4 إسرائيليين (جندي وعائلته) جراء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، يوم 24 حزيران.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 19 حزيران، العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية في "بات يام" بعد عمليات بحث تحت الأنقاض استمرت 4 أيام، بسبب القصف الإيراني.

ونوهت إلى مقتل إسرائيليتين داخل ملجأ في "رمات غان" و"كرمئيل"، بعد تفعيل الإنذارات من الصواريخ الإيرانية؛ يوم 20 حزيران.

من جانبها، أوضحت قناة "كان" الإسرائيلية، أنه ومنذ بداية العدوان العسكري والإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ يوم 7 أكتوبر 2023؛ فقد قُتل 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك مع المقاومة الفلسطينية.