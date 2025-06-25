9 شهداء في مجزرة "إسرائيلية" بحق منتظري المساعدات وسط القطاع

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة وشهداء الأقصى وسط القطاع، بوصول 9 شهداء وأعداد من المصابين في صفوف المواطنين، من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وخلال ساعات الصباح، استشهد الشاب عبد الرازق قشطة متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتُنفذ "إسرائيل" هذه المجازر بشكل شبه يومي، بحق المجوَّعين من أهالي قطاع غزة، حيث قتلت أمس الثلاثاء أكثر من 50 مواطنًا من منتظري المساعدات، وأصابت نحو 250 آخرين، في مجزرتين مروعتين وسط وجنوب قطاع غزة.

ومنذ 27 مايو/ أيار 2025، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.

وبلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 516 شهيدا وأكثر من 3,799 إصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية المدعومة إسرائيليا في 27 مايو/ أيار الماضي، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء.