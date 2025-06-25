الهيئة العليا لشؤون العشائر تشيد بدور رجال العشائر في تسهيل وصول المساعدات بأمان

أشادت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، برئاسة الشيخ أبو سلمان المغني، بالدور الريادي الذي يقوم به رجال العشائر الأحرار في مساندة أبناء شعبهم خلال الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.

وفي بيان صدر عنها، وجهت الهيئة تحية إجلال وتقدير إلى رجال العشائر الذين أثبتوا أن الرجولة مواقف، وأن الأصالة ليست مجرد شعار، بل فعل يترجم على أرض الواقع.

وأعربت الهيئة عن امتنانها للجهود التي بذلها رجال العشائر في تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان وكرامة، مشيدة بدورهم كصوت الحكمة ودرع الأمان الذي يحمي الإنسان والمكان في أوقات الشدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود ليست مجرد أعمال ميدانية، بل مواقف تاريخية تُسجل في صفحات الوفاء والرجولة، مشيرة إلى أن رجال العشائر يمثلون رمز الثبات والقوة، وعصب التماسك المجتمعي.

واختتمت الهيئة بيانها بعبارات الفخر والامتنان، مؤكدة أن رجال العشائر سيظلون ركيزة هذا الوطن وعزه الذي لا ينكسر.