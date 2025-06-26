حماس تدعو لتشكيل لجان حماية شعبية ورسمية بعد مجزرة الاحتلال في كفر مالك

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأربعاء، بجريمة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين، مطالبةً بتشكيل لجان حماية رسمية وشعبية عاجلة للتصدي لهذا التصعيد الدموي المتواصل.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إنّ عدوان الاحتلال على كفر مالك وما سبقه من اعتداءات للمستوطنين شملت إحراق مركبات ومنازل المواطنين، يُعبّر عن نهجٍ إجراميّ متأصل لدى الاحتلال يستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وترويع أهله.

ونعت حماس الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في البلدة مساء اليوم، مشيدةً بما وصفته بـ"الصمود البطولي والتصدي الشجاع" من الأهالي في وجه هجمات المستوطنين وجنود الاحتلال.

وشدد البيان على ضرورة أن يتولى أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته مسؤولياتهم في حماية القرى والمدن الفلسطينية، داعيًا السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لتحمّل دورها الطبيعي في الدفاع عن المواطنين، ووقف التنسيق الأمني، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين.

وأكدت الحركة أن "المقاومة بكل أشكالها هي الرد الطبيعي والمشروع على هذا الإرهاب"، وأن دماء الشهداء في كفر مالك لن تذهب سدى، بل ستكون وقودًا لمسيرة التحرير حتى دحر الاحتلال.

وكانت مصادر محلية قد أفادت مساء الأربعاء بأنّ قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين اقتحموا بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحيّ تجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين، فيما تزامن الاعتداء مع أعمال تخريب وإحراق نفذها المستوطنون في منازل ومركبات المواطنين في البلدة.