مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها 629

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الوحشي ضد قطاع غزة، حيث دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي، وبصمت عربي، يومها الـ629 على التوالي.

استهدافات متكررة ومجازر مروعة:

استهداف مدرسة عمرو بن العاص: استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف إحدى الغرف بالطابق الثالث في مدرسة عمرو بن العاص، التي تُؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

قصف منطقة المواصي بخان يونس: استشهد المواطن "آرام أحمد كدش" وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من شاليه طبريا.

شهداء في بني سهيلا: استشهد 4 مواطنين إثر استهداف الاحتلال لمنطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، وعُرف منهم:

بلال صلاح فسيفس

عادل صلاح فسيفس

إبراهيم عبدالقادر فسيفس

محمد جلال أبوحية

استهداف متكرر للأحياء السكنية:

حي الشيخ رضوان: أفادت مصادر طبية بارتقاء 5 شهداء وسقوط عدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين.

جسر وادي غزة: استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، حيث تم التعرف على الشهيدين:

جمعة عبد الله الهور "أبو عمر"

إسماعيل جراد

استهدافات في مناطق أخرى:

مخيم النصيرات: أصيب طفل رضيع في قصف استهدف المخيم وسط القطاع.

مدينة الخليل: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط حالة من التوتر الشديد.

الحصار مستمر:

إلى جانب القصف المُكثف، يواصل الاحتلال فرض حصاره المشدد على القطاع، مانعًا إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه شرب، مما يزيد معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية.

مشهد مؤلم:

تأتي هذه المجازر وسط صمت عربي ودولي مخزٍ، ما يجعل المجتمع الدولي شريكًا في هذه الجرائم بحق الإنسانية.