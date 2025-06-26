قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا في نابلس بينهم صحفي وأسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدينة نابلس، حيث اقتحمت منازل مواطنين في أحياء متفرقة واعتقلت 14 فلسطينيًا بينهم صحفيون وأسرى محررون.

ووفقًا لمصادر محلية، تضمنت قائمة المعتقلين:

_ الصحفي مجاهد طبنجة بعد مداهمة منزله في حي خلة العامود

_ الأسرى المحررون أمير سركجي عماد الدين البظ مطيع العالول عبدالله البيتاوي

_ الشاب أسيد النعنع من منطقة الجبل الشمالي

_ الطالب الجامعي محمد الخليلي من جامعة النجاح الوطنية

وجاءت هذه الاعتقالات ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث تتواصل سياسة الاعتقالات التعسفية والمداهمات المنزلية دون أي مسوغ قانوني.

ويذكر أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج بالضفة الغربية، بينما تبقى مصائر المعتقلين مجهولة في ظل سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.