عشائر غزة تتحدى مزاعم الاحتلال وتطالب مجلس الأمن بالتحقيق الفوري في توزيع المساعدات

في ردٍ قاطع على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص توزيع المساعدات في غزة، تؤكد عشائر غزة أن جميع المساعدات مؤمَّنة بالكامل وتحت رعايتها المباشرة، ويتم توزيعها حصريًا عبر الهيئات الدولية

.صرّحت الهيئة العليا لشؤون العشائر بأن عشائر غزة تدحض بشدة ادعاءات الاحتلال المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى في القطاع.

ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى إرسال وفد فوري وعاجل لمعاينة عملية توزيع المساعدات ميدانيًا، والتحقق من سيرها السليم والشفاف.

أكدت الهيئة أن ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يعد قطرة في بحر احتياجات المكلومين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكل أبناء شعبنا. كما أكدت أن الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها إطلاقًا بهذه المزاعم، وأن عملية تأمين المساعدات قد تمت بجهد عشائري خالص. وشددت على أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام العالمي وتبرير ممارسات الاحتلال العدوانية المستمرة.

وحذرت الهيئة من أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو إثارة الفتنة وخلق "مصائد موت" للمدنيين الجوعى في غزة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا حازمًا وآنيًا لوقف هذه المخططات الإجرامية.

أضافت الهيئة أن عشائر غزة تؤكد التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف سياسات التجويع والتضليل الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.