تهجير 1200 فلسطيني في مسافر يطا وسط تحذيرات من جريمة حرب

وثقت تقارير صادرة عن مكتب حقوق الإنسان الأممي في الأراضي الفلسطينية تصاعد النزوح القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية واستمرار استيلاء الاحتلال على الأراضي. ومن أبرز القضايا المثيرة للقلق، تنفيذ سلطات الاحتلال خططًا تهدف إلى هدم المباني في منطقة مسافر يطا، ما يهدد بتشريد 1200 فلسطيني قسرًا من منازلهم ومناطقهم.

وذكرت التقارير أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة طويلة الأمد تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية، مع تعزيز سيطرة الاحتلال على الأراضي. ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه القرارات قد تُصنف كنقل قسري للسكان، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ودعا مكتب حقوق الإنسان الأممي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، مشددًا على أن تهجير السكان بشكل قسري ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.

يُذكر أن منطقة مسافر يطا تُعد واحدة من المناطق المستهدفة بشكل متكرر بقرارات الهدم والإخلاء، مما يترك سكانها عرضة للتشريد وفقدان مصدر رزقهم الوحيد، إذ يعتمد العديد منهم على الزراعة ورعي الماشية.