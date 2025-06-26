معاريف: فيديو هجوم حماس في خان يونس يكشف فشلًا عسكريًا وسياسيًا (لإسرائيل)

انتقد المحلل العسكري الإسرائيلي آفي أشكنازي في صحيفة "معاريف" الأداء العسكري والسياسي لإسرائيل خلال العمليات المستمرة في قطاع غزة، واصفًا الوضع الحالي بـ"الفشل الخطير".

وأشار أشكنازي إلى أن الهجوم الأخير الذي نشرته حركة حماس في خان يونس، وأسفر عن مقتل ضابط وستة جنود من سلاح الهندسة القتالية، يعكس تقصيرًا قياديًا على جميع المستويات، بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، وصولاً إلى رئيس الأركان زامير وقادة المنطقة الجنوبية.

وأظهر الفيديو الذي بثته حماس مهاجمًا يتسلق مدرعة إسرائيلية ويلقي عبوة ناسفة داخلها، مما أثار موجة انتقادات شديدة حول جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة مثل هذه السيناريوهات.

وذكر أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي يعاني من استنزاف غير مسبوق في صفوف الجنود والمعدات بعد نحو عامين من القتال في غزة. وأضاف أن الإنهاك الميداني، بالإضافة إلى الغموض في الأهداف السياسية للعملية الحالية، يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن "عملية مركبات غدعون" لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى أن الجيش نفذ عمليات مكررة في مناطق مثل جباليا وبيت حانون ورفح وخان يونس دون تحقيق الحسم المطلوب، وسط أزمة في القيادة السياسية التي تبدو غير قادرة على تحديد استراتيجية واضحة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى الضغوط المتزايدة على الجيش مع تصاعد أزمات جنود الاحتياط وانهيار معنوياتهم، مما يضع القيادة العسكرية أمام خيار صعب في ظل استمرار الأزمة مع قطاع غزة.