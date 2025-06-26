المفوض العام للأونروا يحذر من خطر التغيرات الجذرية التي تهدد الفلسطينيين

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يواجهون مشروعًا خطيرًا يهدف إلى فصلهم عن وطنهم الأم، فلسطين.

وأكد المفوض العام أن أكثر من عشرين شهرًا من التقاعس والإفلات من العقاب في قطاع غزة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تجويع السكان وإذلالهم بشكل ممنهج. وأضاف أن عملية الضم في الضفة الغربية المحتلة تتقدم بوتيرة متسارعة، ما ينذر بتقويض أي أمل لتحقيق سلام دائم أو عدالة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين، الذين يُعتبرون جوهر القضية الفلسطينية، يواجهون تهميشًا واسع النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، مما يفاقم معاناتهم ويهدد استقرارهم. وأوضح أن هذه الأوضاع أدت إلى حالة من القلق العميق بين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الأونروا والتي كانت لسنوات طويلة الملاذ الأساسي الذي اعتمدوا عليه لتلبية احتياجاتهم.

وشدد المفوض العام على أن الأونروا تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة قد تقود إلى تغييرات دائمة للمعايير الدولية الراسخة المتعلقة بالسلام والعدالة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الوكالة لمواصلة دورها الحيوي.