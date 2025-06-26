الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال... معاناة متفاقمة كل يوم

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. شهدت هذه الفترة تصعيدًا خطيرًا في أعداد المعتقلين، وتزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أرقام صادمة

وفقًا للإحصاءات الأخيرة، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين الإجمالي 9900 أسير حتى أبريل 2025. ومنذ 7 أكتوبر 2023، سجلت 16,400 حالة اعتقال، بما في ذلك أكثر من 510 نساء ونحو 1300 طفل. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حوالي 3500، بينهم 4 أسيرات وأكثر من 100 طفل، بالإضافة إلى 1747 معتقلًا من قطاع غزة صنفهم الاحتلال كمقاتلين غير شرعيين.

شهداء الحركة الأسيرة

منذ أكتوبر 2023، استشهد 66 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. علاوة على ذلك، يحتجز الاحتلال جثامين 72 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة، في انتهاك واضح للحقوق الإنسانية والأخلاقية.

ظروف احتجاز قاسية

تصف التقارير ظروف الأسرى الفلسطينيين بأنها لا إنسانية على الإطلاق. تم استحداث معسكرات احتجاز مثل "سديه تيمان"، التي توثق فيها جرائم تعذيب ممنهجة. تضمنت أساليب التعذيب الضرب المبرح، العنف الجنسي، التعذيب النفسي، الحرمان من النوم والطعام والماء، والصدمات الكهربائية.

وتشهد الزنازين اكتظاظًا شديدًا مع نقص التهوية والرعاية الطبية، مما أدى إلى تضاعف أعداد الأسرى المرضى بسبب الإهمال الطبي المتعمد والسياسات الانتقامية. كما سلط مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء على استخدام أساليب تعذيب وحشية، مثل التعذيب بالماء والاحتجاز الطويل مع تغطية العيون.

غياب العدالة

منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى العديد من منشآت الاعتقال التي شهدت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك حالات وفيات تحت التعذيب. كما يعاني المعتقلون من نقص الشفافية وحرمانهم من التمثيل القانوني، ما يعكس حجم الجرائم التي ترتكب بحقهم بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي.

دعوات لتحقيق العدالة

تشكل هذه الانتهاكات خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة. في ضوء ذلك، تدعو المنظمات الحقوقية إلى تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين.

إن واقع الأسرى الفلسطينيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تحركًا عاجلًا لإنهاء الانتهاكات وضمان معايير العدالة والكرامة الإنسانية.