جنود "إسرائيليون": نتعمد إطلاق النار على منتظري المساعدات بغزة

صرَّح جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمدهم إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين اليوم الجمعة، أن قادة في الجيش الإسرائيلي أمروا بإطلاق النار نحو طالبي مساعدات؛ "بهدف إبعادهم".

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يطلق نحو طالبي المساعدات في قطاع غزة "كل ما يمكن تخيله من رشاشات ثقيلة".

ووصف جنود في جيش الاحتلال مراكز التوزيع في غزة بـ"ميدان قتل وإطلاق النيران الإسرائيلية كان أقرب للاستخدام ضد قوة مهاجمة".

وبمرور شهر على إقامة "مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" التي وُصفت بـ"مصائد الموت"، يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المجوَّعين في قطاع غزة بشكل يومي.

وراح ضحية هذه الاستهدافات أكثر من 549 شهيدًا، و4066 مصابًا، و39 مفقودًا، بين صفوف المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات في ظل الحصار والتجويع الشامل المفروض على القطاع، وفق مصادر حكومية في القطاع.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يقارب 4 أشهر، ما عرَّض2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة، بينهم مليون و100 ألف طفل وأكثر من نصف مليون امرأة، إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة.