مصادر عبرية: جثث الأسرى "الإسرائيليين" الثلاثة عُثر عليها من ميليشيا "أبو شباب"

أكدت مصادر عبرية أن جثث الأسرى الإسرائيليين الثلاثة التي أُعيدت إلى "إسرائيل" قبل أيام، من قطاع غزة عثر عليها عناصر من ميليشيا "أبو شباب" وليس الجيش.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال استعادة جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، في عملية نفذها جهاز الأمن العام "الشاباك" السبت، داخل القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إنه "استعاد جثث كل من "عوفرا كيدار، وجوناثان سمرانو، والرقيب أول شاي ليفنسون من غزة".

وما تزال كتائب الشهيد عز الدين القسام تحتفظ بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا معظمهم جنود، وتشترط بوقف حرب الإبادة على غزة وإنجاز صفقة تبادل من أجل إطلاق سراحهم.

وأطلقت كتائب القسام سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمرت 42 يومًا.

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال الاتفاق ورفضت الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة منه حسب بنود الاتفاق الموقع برعاية الوسيطين المصري والقطري.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.