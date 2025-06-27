استشهاد صياد فلسطيني باستهدافه في عرض بحر غزة

استشهد صياد فلسطيني صباح اليوم الجمعة، في استهداف إسرائيلي مباشر أثناء تأدية عمله في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول الشهيد الصياد حسن علي مقداد إلى المستشفى، بعد تعرضه لاستهداف من الزوارق الحربية أثناء تواجده في عرض البحر.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين من اعتقال عددٍ من الصيادين واحتجاز بعضهم من بحر مدينتي دير البلح وخانيونس.

وقبل أسبوع، قتل جيش الاحتلال صياديَن اثنين، وأصاب 4 آخرين في بحر مدينة غزة.

وأسفر الاستهداف الممنهج بحق الصيادين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى استشهاد 211 شهيداً، وإصابة أكثر من 300 جريح.