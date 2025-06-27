"إسرائيل" تشن سلسلة غارات عنيفة جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الإسرائيلي استهدف أحراش علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا، بسلسلة غارات واسعة وعنيفة.

وفي السياق، ادَّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه موقعا كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله في منطقة جبل شقيف جنوبي لبنان.

وزعم جيش الاحتلال في تصريحات صحفية رصده محاولات لإعادة إعمار موقع تابع لحزب الله في منطقة جبل شقيف جنوبي لبنان، والتي قوبلت بمهاجمة إسرائيلية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في لبنان، وارتكبت اعتداءات وانتهاكات جديدة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول 2023 شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان في 27 نوفمبر/ تشرين ثاني 2024، ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 شهيدا و508 جرحى.

ورغم انسحابه جزئيًا من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد العدوان الأخير، يواصل جيش الاحتلال سيطرته على 5 تلال لبنانية، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.