حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية بالضفة لن تطمس هوية الأرض

حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، الجمعة، من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على مساحات واسعة في محافظتي جنين وطوباس، لصالح مشاريع عسكرية واستيطانية.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بالاستيلاء على أراضٍ في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وعلى مساحات واسعة من أراضي المواطنين بين محافظتي جنين وطوباس.

وذكرت مصادر محلية أن الأراضي المستهدفة تبلغ مساحتها نحو 130 دونماً.

واعتبر حنيني، في بيان له، أن المخطط يشكل جريمة جديدة تهدف لفرض الضم والتهجير بشكل تدريجي وصولاً للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية.

وحذر من سياسات ومخططات الاحتلال الاستيطانية وجرائم مستوطنيه المتصاعدة، مؤكدا أنها لن تفلح في ثني إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس الهوية الحقيقية للأرض الفلسطينية.

وأضاف القيادي في حماس: "نشد على أيدي أهلنا الصامدين في وجه مشاريع التهجير في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس، وندعوهم للتوحد تحت خيار المواجهة والدفاع عن أرضهم، فشعبنا عصي على الانكسار رغم كل البطش ومحاولات المصادرة والنهب"

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف صمته إزاء ما يتعرض له الشعب من تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.