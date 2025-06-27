الإعلامي الحكومي: اعترافات جنود الاحتلال بقتل منتظري المساعدات تكشف جريمة إعدام جماعي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الجمعة، إن ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من اعترافات صريحة لجنود وضباط في جيش الاحتلال، بشأن إطلاق النار المتعمد على مدنيين فلسطينيين جائعين قرب ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"، يمثل دليلاً موثقًا على جريمة إعدام جماعي ممنهجة بحق السكان المحاصرين في قطاع غزة.

وأكد المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، أن الأوامر العسكرية المباشرة بإطلاق النار على مدنيين عزّل لا يشكّلون أي تهديد، إلى جانب استخدام رشاشات ثقيلة ومدفعية وقذائف ضد تجمعات سلمية تنتظر الغذاء، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشير إلى وجود سياسة منظمة للإبادة تحت غطاء الإغاثة.

كما كشف التقرير عن تورط شركات أمنية ومقاولين في تلك الجرائم، بما يعكس البعد الاقتصادي والسياسي المنظم لاستهداف المدنيين.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الشهادات تمثل إقرارًا داخليًا موثقًا يجب أن يُبنى عليه لمحاسبة قادة الاحتلال.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا دول العالم الحر بالتحرك العاجل لوقف الإبادة والتجويع والحصار المفروض على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة.