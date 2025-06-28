حماس: المجاعة وسوء التغذية تقتل أطفال غزة وسط صمت دولي مخزٍ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي أصدرته اليوم أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ بداية مارس/ آذار الماضي أدى إلى وفاة أكثر من 66 طفلاً بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة. وأشارت الحركة إلى أن هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وحمّل البيان حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة التجويع الممنهج والقصف المتعمد الذي يستهدف الأطفال والمدنيين العزل في القطاع. وأكدت حماس أن هذه الجرائم تُرتكب تحت غطاء من الدعم الأمريكي الذي يوفر الحماية للاحتلال من أي مساءلة قانونية أو أخلاقية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرّك الفوري والعاجل لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والضروريات الحياتية للسكان المحاصرين.

واختتمت حماس بيانها بالتشديد على أن استمرار الاحتلال في هذه السياسات الإجرامية لن يثني الشعب الفلسطيني عن صموده ومقاومته في وجه العدوان، مؤكدةً أن المقاومة ستظل الخيار الاستراتيجي حتى التحرير.