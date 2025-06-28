مدير مجمع الشفاء الطبي: أطفال غزة يواجهون كارثة صحية بسبب سوء التغذية

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي، خلال حديثه مع التلفزيون العربي، من التداعيات الخطيرة لسوء التغذية الذي يعاني منه أطفال غزة نتيجة الحصار والعدوان المستمر.

وأكد أن جيلًا كاملًا من الأطفال في القطاع سيواجه آثارًا صحية ونفسية وعقلية بعيدة المدى، مما يعرض مستقبلهم للخطر. وأوضح أن نقص الغذاء والأدوية الأساسية يشكل تهديدًا على التنمية الطبيعية لهؤلاء الأطفال، ويمثل تحديًا كبيرًا للنظام الصحي الذي يعاني من انهيار متزايد بفعل الأوضاع الراهنة.

وطالب المسؤول الجهات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم لقطاع غزة، مشددًا على أن الوضع الإنساني في القطاع يحتاج إلى تدخل فوري لوقف معاناة الأطفال وضمان حقهم في الغذاء والرعاية الصحية.