الشيخ نعيم قاسم: المقاومة التزمت بالاتفاق و«الإسرائيلي» يماطل.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، أن المقاومة اللبنانية التزمت بالاتفاق الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن المقاومة نفذت جميع بنود الاتفاق بالكامل، بينما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.

وأوضح الشيخ قاسم أن هذا الاتفاق يمثل مرحلة جديدة أطلق عليها اسم "مسؤولية الدولة"، حيث باتت الدولة اللبنانية مطالبة بمحاسبة الإسرائيليين على خروقاتهم المستمرة. وأضاف أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة في ظل استمرار التعديات الإسرائيلية هو أمر غير منطقي وغير مقبول.

العدوان الإسرائيلي مسؤولية الدولة

تحدث الشيخ قاسم عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك العدوان على الجنوب اللبناني، والاعتداءات على المواطنين في النبطية وغيرها من المناطق، مؤكدًا أن هذه التعديات مرفوضة تمامًا، ودعا الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها في مواجهة هذه الخروقات.

وقال:

"لا يمكن أن يستمر العدوان إلى ما لا نهاية. المقاومة التزمت، لكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق، وهذا يجب أن يكون موضع متابعة وضغط من الدولة اللبنانية."

الرد على الدعوات الداخلية

رد الشيخ قاسم على الأصوات التي تطالب بتسليم سلاح المقاومة، مؤكدًا أن السلاح هو الضامن الأساسي الذي أجبر الإسرائيلي على التفاوض، وأن المطالبة بنزع السلاح في هذه الظروف تعكس تفكيرًا يفتقر إلى الواقعية. وأضاف أن إسرائيل لطالما توسعت واعتدت على الأطراف الضعيفة، لكن مع المقاومة، الأمر مختلف تمامًا.

المقاومة ثابتة على مواقفها

أوضح الشيخ قاسم أن المقاومة لا تبحث عن ذرائع لتصعيد الموقف، لكنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب والمقاومة في لبنان لن يقبلا بالذل مهما كانت التضحيات.

وختم الشيخ قاسم كلمته قائلًا:

"نحن أبناء الحسين، وأبناء معادلة بين السلة والذلة. اختاروا المواجهة، وسنريهم أن خيار المقاومة هو خيار العزة والانتصار بإذن الله."