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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
5 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة شح المساعدات
29 يونيو 2025 . الساعة: 11:33 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304541
كلمات مفتاحية
حرب غزة
اطفال غزة
سوء التغذية
وقف المساعدات
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