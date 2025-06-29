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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 5 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة شح المساعدات

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https://alresalah.ps/p/304541

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حرب غزة اطفال غزة سوء التغذية وقف المساعدات

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