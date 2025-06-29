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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
66 حالة وفاة في صفوف الأطفال بقطاع غزة بسبب سوء التغذية وحرب التجويع
29 يونيو 2025 . الساعة: 11:35 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304542
كلمات مفتاحية
حرب غزة
سوء التغذية
حرب التجويع
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