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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 39 بلاغا عن مفقودين في قطاع غزة منذ بدء عمل مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بتاريخ 27 مايو 2025

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304544

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المساعدات الامريكية مفقودين بغزة شهداء المساعدات

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