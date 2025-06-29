انفوجرافيك: 39 بلاغا عن مفقودين في قطاع غزة منذ بدء عمل مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بتاريخ 27 مايو 2025

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