14 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر

ارتقى 14 شهيدًا وأصيب العشرات جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر.

وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في محيط مسجد الجولاني بحي التفاح شمال شرقي غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وفي سوق الزاوية بالبلدة القديمة، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل وسقوط عدة إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال شارع السكة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه على المناطق الجنوبية لخان يونس جنوبي القطاع.

من بين الضحايا شهيد كان ينتظر الحصول على مساعدات إنسانية في ظل ظروف إنسانية كارثية يعاني منها القطاع.