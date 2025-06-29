التربية والتعليم تعلن عن ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن بدء التحضيرات الفعلية لعقد امتحانات الثانوية العامة وفق ثلاث مراحل تشمل الأعوام الدراسية المختلفة.

▪ المرحلة الأولى: مخصصة لطلبة الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة لعام 2023، مواليد 2005. سيتم عقد الامتحان التجريبي في 17/7/2025، يليه الامتحان الرسمي في 19/7/2025.

▪ المرحلة الثانية: تستهدف طلبة الثانوية العامة لعام 2024، مواليد 2006، وستُجرى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وفق الآليات نفسها.

▪ المرحلة الثالثة: مخصصة لطلبة الثانوية العامة لعام 2025، مواليد 2007، وتُعقد اختبارات هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً لكل المراحل، وسيتم الإعلان عن الآليات والترتيبات لكل مرحلة فور حصر أعداد المسجلين. كما سيتم تنظيم امتحانات تجريبية لتدريب الطلبة ونشر شروحات حول آلية التقديم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها تتطلع إلى الانتهاء من المراحل الثلاث بأسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها ستُعلن لاحقاً عن تفاصيل الدراسة الخاصة وآليات عقد الامتحانات.