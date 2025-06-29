الدفاع المدني ينفذ 22 مهمة بغزة خلال 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس السبت، حتى صباح يوم الأحد، 22 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المكتب الإعلامي للدفاع المدني أن هذه المهمات تضمنت 3 مهمات إطفاء، و4 مهمات إنقاذ، و10 مهمات إسعاف، و5 مهمات أخرى.

ففي محافظة الشمال، تمكنت الطواقم من التعامل مع إصابة إثر استهداف منزل لعائل "نصر" في محيط مدرسة حليمة السعدية.

وأوضح أنه تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم إلى المستشفى المعمداني، إثر استهداف مواطنين في منطقة الزرقا.

وفي محافظة غزة، أشار المكتب إلى أنه تم انتشال شهيدين و3 مصابين، إثر استهداف منزل لعائلة "أبو كويك" عند مفترق السامر.

وبيّن أنه تم التعامل مع مصابين وإخماد حريق في منزل لعائلة "النخالة"، استهدفه الاحتلال في شارع يافا.

ولفت إلى تمكن طواقم الدفاع المدني من إزالة سور آيل للسقوط، في عمارة الأمراء بمنطقة الرمال.

ونوه إلى تمكن الطواقم من إخلاء السكان في عمارة لعائلة "محيسن"، بعد أن استهدفها الاحتلال بصاروخ استطلاع عند موقف جباليا.

وقال المكتب، إنه تم انتشال شهيدين و8 مصابين من منزل عائلة "عزام"، الذي قصفه الاحتلال في منطقة الزيتون.

أما في المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من إخماد حريق في محل تجاري في شارع سوق النصيرات.

في حين بمحافظة خانيونس، تمكنت الطواقم من التعامل مع مصاب في شارع سوق البلد، وآخر في محيط العيادة اليابانية، ونقلهما إلى مستشفى ناصر.

وبيّن المكتب، أنه تم انتشال شهيدة بقصف إسرائيلي على منطقة بئر زنون والشاعر.