ارتفاع حصيلة ضحايا مصائد الموت في غزة إلى 580 شهيداً و4216 إصابة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب ما وصفه بـ"مصائد الموت"، وهي مراكز المساعدات التي بدأت عملها منذ 27 مايو 2025.

وأفاد البيان أن الحصيلة الإجمالية بلغت:

580 شهيداً

4216 إصابة

39 مفقوداً

وأكد البيان أن جميع الضحايا من السكان المدنيين الذين كانوا يسعون للحصول على الغذاء والمساعدات في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واصفاً ما يحدث بالإبادة الجماعية.

ودعا المكتب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وكسر الحصار، لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بغزة.