الطب الوقائي بغزة: تفاقم معاناة انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال بغزة

قال الدكتور أيمن أبو رحمة، مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، إن القطاع يشهد حاليًا تسجيل حالات إصابة بأمراض موسمية، وهي أمراض تسجل سنويًا بنسب متفاوتة، موضحًا أن هذه الأمراض مرتبطة غالبًا بانتقال العدوى والتشخيص، لكن أعداد المصابين تختلف من عام لآخر ولا توجد أرقام ثابتة لها.

وأشار أبو رحمة إلى أن الأمراض الموسمية في هذه الفترة تتعلق في الغالب بحالات الإسهال، وقد تسهم في زيادة العدوى، لافتًا إلى أن الإصابة بالسحايا (الحمى الشوكية) لا ترتبط مباشرة بهذه الأمراض الموسمية، لكنها قد تزداد أيضًا نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة.

وأضاف أن غالبية الإصابات سببها فيروسات أو بكتيريا، إلا أن التعامل معها أصبح أكثر صعوبة في ظل الظروف الحالية.

وبيّن أبو رحمة أن الازدحام السكاني، ونقص الأغذية، وضعف المناعة لدى الأطفال، خصوصًا الفئة الهشة أقل من خمس سنوات، كلها عوامل تساهم في انتشار الأمراض المعدية، متوقعًا ازدياد أعداد الإصابات، خاصة في محافظة خان يونس، حيث يعمل مستشفى واحد فقط بعد توقف المستشفيات الأخرى ومعظم المراكز الصحية الأولية عن العمل.

وأوضح أبو رحمة أن هذه الأوضاع الصحية الحرجة تزيد من احتمالات انتشار الأمراض، إلا أنه لا يزال بالإمكان الحد من المضاعفات وتحجيم انتشار العدوى، خاصة بين الأطفال والنازحين.

وكشف أبو رحمة أن مستشفى التحرير في مجمع ناصر الطبي استقبل ليلة أمس عشر حالات مصابة بالحمى الشوكية، أُدخلت جميعها إلى قسم الأطفال، ليرتفع عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 30 حالة حتى الآن.

وأكد أن هناك نقصًا حادًا في الفحوصات المخبرية اللازمة للكشف عن الفيروس المسبب للمرض، إضافة إلى نقص الأدوية والمحاليل الضرورية لعلاجه، في ظل الشح الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الغذاء وسوء التغذية لدى الأطفال، ما يزيد من ضعف مناعتهم ويساهم في تفاقم الوضع الصحي وارتفاع أعداد الإصابات.