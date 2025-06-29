الإغاثة الطبية: القطاع الصحي بغزة يعاني والإصابة بالحمى الشوكية تتزايد

قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، محمد أبو عفش، إن القطاع الصحي يعاني، ونخشى من انتشار مرض الحمى الشوكية بين الأطفال.

وأضاف أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية في القطاع منهكة، ولا تستطيع تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن الإصابات بالحمى الشوكية تتزايد يومًا بعد آخر، وهذا أمر غير مسبوق.

وتابع: "نحتاج إلى مياه نظيفة، ومياه الصرف الصحي منتشرة بين الخيام ومراكز الإيواء".

وأردف أبو عفش قائلًا: "نحتاج إلى مضادات حيوية ومقويات وفيتامينات لتعزيز مناعة الأطفال".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.