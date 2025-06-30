الاحتلال يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ12

رصد تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي 12 عملية قصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة منذ حرب الإبادة.

وقال التقرير إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة، حين قصفت طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى لخطر الموت بشكل مباشر، حيث لم يبعد القصف عن قسم "باطنة رجال" سوى بضعة أمتار.

وأوضح التقرير أن هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الثانية عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي:

1. الأربعاء 10 يناير 2024

2. الأحد 31 مارس 2024

3. الاثنين 22 يوليو 2024

4. الأحد 4 أغسطس 2024

5. الخميس 5 سبتمبر 2024

6. الاثنين 27 سبتمبر 2024

7. الاثنين 7 أكتوبر 2024

8. الاثنين 14 أكتوبر 2024

9. السبت 9 نوفمبر 2024

10. الأحد 13 أبريل 2025

11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).

12. الاثنين 30 يونيو 2025

ودان المكتب الحكومي بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وحمل التقرير الاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

وجدد مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.