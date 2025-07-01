الاحتلال يخطط لهدم 104 منازل جديدة في مخيم طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 104 منازل وبنايات جديدة في مخيم طولكرم، ضمن مخطط يهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وأمهل الاحتلال أصحاب المنازل 72 ساعة للاعتراض، مع السماح بالإخلاء، مرفقًا المخططات التي تُظهر باللون الأحمر المباني المستهدفة بالهدم.

ويأتي هذا الإخطار في سياق سلسلة من عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال خلال الأسابيع الماضية في مخيمي طولكرم ونور شمس، والتي شملت إزالة منشآت وحارات بالكامل، تحت ذريعة فتح طرق.

منذ إعلان المخطط في مايو/أيار الماضي، تصاعد العدوان على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تواجه المنطقة حصارًا وعمليات هدم مستمرة، إذ يستمر الحصار على طولكرم لليوم الـ154 وعلى نور شمس لليوم الـ142 على التوالي.

ودفعت قوات الاحتلال اليوم بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط استهداف مكثف للمنازل والمواطنين، وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.