نفاد الوقود يوقف غسيل الكلى في الشفاء.. والعناية المركزة مهددة خلال ساعات

حذّر الدكتور غازي اليازجي، رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، من أن توقف خدمة غسيل الكلى بسبب نفاد الوقود يعرّض حياة 230 مريضًا لخطر الوفاة، خاصةً أن القسم اتخذ في وقت سابق قرارًا بتقليص عدد الجلسات إلى جلستين أسبوعيًا، بمعدل ثلاث ساعات للجلسة، نتيجة نقص الوقود والمستهلكات الطبية.

وأكد اليازجي، في تصريح خاص لـ"الرسالة"، أن القسم لا يملك أي كميات من الوقود لتشغيل أجهزة الغسيل، مما سيتسبب في مضاعفات خطيرة على أجساد المرضى، مثل تراكم السوائل على عضلة القلب والرئتين، وارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، لا سيما أنهم مرهقون أصلًا بسبب عدم حصولهم على الكفاءة المطلوبة من جلسات الغسيل.

وقال اليازجي: "إذا لم تُستأنف خدمة الغسيل خلال الساعات المقبلة عبر توفير الوقود، فإن حياة المرضى ستكون في خطر حقيقي، خاصةً أن بعضهم يصل بحالات طارئة لا نعرف كيف نتعامل معها في ظل توقف الخدمة وعدم القدرة على تخفيف العبء عنهم".

وبيّن أن هناك نقصًا حادًا في المستهلكات الطبية وأدوية غسيل الكلى، بالإضافة إلى فقدان القساطر المؤقتة والدائمة المخصصة لمرضى الغسيل. ولفت إلى أن نوعية الأغذية المتوفرة بسبب الحصار، والتي تعتمد على المعلبات، تسهم في تدهور الوضع الصحي للمرضى، وتزيد من حاجتهم لجلسات الغسيل، كونها تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والفسفور والأملاح، ما يؤثر سلبًا على صحتهم.

كما حذّر اليازجي من توقف حضّانات الأطفال، ووحدة الأوكسجين، وأقسام العناية المركزة، وغرف العمليات، والأشعة، التي تعتمد جميعها على توفر الوقود لتشغيلها، مشيرًا إلى أن قسم العناية المركزة سيتوقف بالكامل خلال ساعتين في حال عدم توفر الوقود.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي نتيجة نفاذ الوقود، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.

وذكرت في بيان صدر عنها أن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأكدت أنها تعاني من أزمة خانقة ومستمرة لعدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به.

وناشدت الصحة المؤسسات الدولية والجهات المعنية كافة بضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.