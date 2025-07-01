الدفاع المدني ينفذ 37 مهمة بغزة خلال 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الإثنين، وحتى صباح يوم الثلاثاء، 37 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المكتب الإعلامي للدفاع المدني أن هذه المهمات تضمنت 3 مهمات إطفاء، و7 مهمات إنقاذ، و21 مهمة إسعاف، و6 مهمات أخرى.

ففي محافظة الشمال، تعاملت الطواقم من التعامل مع إصابتين من طائرة "كواد كابتر" في منطقة المحكمة بجباليا البلد ونقلهما إلى مستشفى الشفاء.

وبيّن المكتب أنه تم التعامل مع إصابة في منطقة الصفطاوي، ونقلها إلى عيادة الشيخ رضوان.

وفي محافظة غزة، أشار المكتب إلى أنه تم إخماد حريق في منزل لعائلة "النبيه" استهدفه الاحتلال، في منطقة ساحة الشوا بالتفاح.

وذكر أنه تم انتشال 9 شهداء وعدد كبير من المصابين، إثر استهداف الطيران الإسرائيلي استراحة "الباقة" على شاطئ بحر غزة.

وبيّن أنه تم انتشال شهيدين و 3 مصابين إثر استهداف إسرائيلي لمواطنين وسط شارع الوحدة.

وأضاف المكتب أن الطواقم لم تستطع الوصول إلى منزلين استهدفهما الاحتلال لعائلتي "اللداوي" و "كساب" في الزيتون والشجاعية، لخطورة المناطق.

وتابع المكتب أن الطواقم تمكنت من التعامل مع إصابة في الرأس، في منطقة بحر غزة ونقلها إلى مستشفى الشفاء.

أما في المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من التعامل مع إصابة إثر استهداف خيمة نازحين بمستشفى شهداء الأقصى، وتم نقلها لتلقي العلاج.

ولفت المكتب، إلى أنه تم انتشال 6 شهداء وإصابات إثر استهداف منزل لعائلة "العيماوي" في دير البلح، منوهًا إلى نقل 3 حالات مرضية إلى المستشفى البلجيكي لتلقي العلاج.

في حين بمحافظة خانيونس، تمكنت الطواقم من التعامل مع مصابين أصيبا برصاص طائرة "كواد كابتر" في منطقة البلد، وجرى نقلهما إلى مستشفى ناصر.

ولفت المكتب إلى تمكن الطواقم من التعامل مع 3 مصابين في محيط المسلخ التركي، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر.