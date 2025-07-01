"التربية" توضح طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة 2023 لطلبة قطاع غزة.

وبين الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، في تصريح صحفي مصور، أن ورقة الاسئلة تتكون من 40 فقرة من نوع الاختيار من متعدد، ومن أربعة بدائل، ويكون بديل واحد فقط صحيحا، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة لجميع المباحث، عدا الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية.

وأوضح الخضور أن مباحث الرياضيات لجميع الفروع عدا الفرع العلمي، والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، تتكون ورقة الاسئلة من 40 فقرة، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

وفيما يتعلق بمبحث الرياضيات للفرع العلمي، فبين الخضور أن الامتحان سيعقد في جلسة واحدة بواقع 40 فقرة، وتكون مدة الامتحان ساعتان.

وأشار الخضور إلى أنه يمكن استخدام فقرات نصية وعليها عدة اسئلة (فقرات) في اللغة الانجليزية، إضافة إلى أن المباحث التي تقدم في جلستين سيتم تقديمها في جلسة واحدة، كما أن الامتحان سيعقد الكترونيا حيثما توفر الانترنت للطالب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة نحو 46 ألفًا من الطلبة في الضفة الغربية ونحو ألفين من طلبة غزة خارج فلسطين، فيما يُحرم منها آلاف الطلبة داخل القطاع، للعام الثاني على التوالي؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة التربية البدء في التحضيرات الفعلية لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة إلكترونياً وعلى ثلاث مراحل.

وأوضحت الوزارة في إعلان موجه لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، أن ‎المرحلة الأولى ستكون مخصصة لطلبة الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة لعام 2023 (مواليد 2005)، وأن الترتيبات جارية لعقد هذه المرحلة بتاريخ 17/7/2025 (الامتحان التجريبي)، وبتاريخ 19/7/2025 (الامتحان الرسمي).

‎‎فيما ستخصص المرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة لعام 2024 (مواليد 2006)، وستعقد امتحانات هذه المرحلة بعد الانتهاء من التقدم للمرحلة الأولى ووفق الآليات ذاتها.

أما ‎المرحلة الثالثة، فستخصص لطلبة الثانوية العامة لعام 2025 (مواليد 2007)، وتعقد اختبارات طلبة هذه الفئة بعد الانتهاء من التقدم للمرحلة الثانية.