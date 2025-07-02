11 شهيداً جراء قصف الاحتلال خياماً وتجمعات في خانيونس

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، إلى أكثر من 11 شهيدًا خلال الساعات الأخيرة، بينهم نازحون وأطفال، في سلسلة مجازر بمناطق متفرقة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، 4 منهم من عائلة أبو رزق ارتقوا بعد قصف خيمتهم في منطقة البراق الجنوبي بالمواصي، بينما أُعلن عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طال خيمة نازحين في دوار أبو علاء بنفس المنطقة.

كما استهدف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب المستشفى البريطاني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، بينما استُشهد اثنان من عائلة أبو شمالة وأصيب آخرون إثر قصف منزلهم في المواصي غرب المدينة.

وفي تطور آخر، أعلنت مصادر محلية استشهاد يوسف وإبراهيم مقداد، بعد استهدافهما بقصف جوي قرب عمارة جاسر وسط المدينة، فيما تم انتشال شهيد من منطقة السنية.